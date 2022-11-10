Колокольцев и Собянин открыли комплекс зданий спецподразделений ГУ МВД в Москве

Глава МВД отметил важность подготовки правоохранителей в условиях, когда профессиональные обязанности связаны с постоянным риском для жизни.

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и мэр столицы Сергей Собянин открыли в столице комплекс зданий на Рябиновой улице, где будут дислоцироваться 2-й Специальный полк полиции и отряд специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД РФ. На территории комплекса имеется все необходимое для подготовки, в том числе тактический городок, спортзалы и тир.

«Здесь продумано все до мелочей. Имеется развитая инфраструктура: прекрасная тренировочная база, комфортные помещения для отдыха, просторная столовая. На территории оборудованы спортивные залы, в том числе для занятий борьбой и боксом. В распоряжении личного состава несколько тактических стрелковых галерей, оснащенных интерактивным оборудованием. С его применением можно моделировать самые различные ситуации, отрабатывать навыки в обстановке, максимально приближенной к реальной», - заявил Колокольцев.

Министр подчеркнул важность подготовки спецподразделений в условиях, когда профессиональные обязанности связаны с постоянным риском для жизни.

«От уровня подготовки спецподразделений полиции, умения действовать быстро, точно и слаженно напрямую зависят как собственная безопасность, так и эффективность выполнения поставленных задач. А учитывая специфику, зачастую счет идет на минуты и даже секунды», - заявил Колокольцев.

Ввод в эксплуатацию новых зданий - это шаг в улучшении материально-технического обеспечения органов внутренних дел, отметил министр. Он также поблагодарил Сергея Собянина за оказанную поддержку и внимание к вопросам обеспечения правопорядка в столице.