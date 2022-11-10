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«Пробиты ребра, легкое»: медик об уникальной операции по извлечению гранаты из тела бойца

Павел Кольцов
16:18 10.11.2022
Проводить операцию пришлось в бронежилетах, так как существовала опасность детонации боеприпаса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Медик, проводивший уникальную операцию по извлечению неразорвавшейся гранаты из тела военнослужащего, рассказал об особенностях процедуры. По его словам, транспортировать пострадавшего было слишком опасно - любое неосторожное движение могло бы привести к фатальным последствиям. При этом саму операцию пришлось проводить в бронежилетах, так как медики не знали, может ли граната взорваться.

«У бойца были пробиты ребра, легкое. Осколок застрял у позвоночника... Мы не знали в тот момент, сдетонировал ли боеприпас. Саперы сказали, что, скорее всего, это граната от подствольного гранатомета или взрыватель... Данное инородное тело даже при транспортировке могло вызвать фатальное кровотечение. Поэтому было принято решение не перевозить пациента в стационар, а оперировать здесь. В ином случае могла произойти детонация или повреждение сосудов», - рассказал один из медиков.

Граната была успешно извлечена, а жизнь бойца - спасена. При этом позже провели еще одну операцию по извлечению осколков - но уже сняв бронежилеты. После удаления боеприпаса они уже были без надобности.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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