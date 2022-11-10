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Выбросившая ребенка из окна москвичка заключена под стражу до января

Алексей Курильченко
15:05 10.11.2022
Женщина признала вину и заявила, что осознанно совершила свое действие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Прокуратура Москвы
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Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении женщины, которая обвиняется в то, что выбросила собственную дочь из окна 11 этажа. Она будет содержать под стражей до 8 января 2023 года. Женщине предъявлено обвинения в убийстве малолетнего ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Предварительно установлено, что утром 8 ноября женщина взяла свою малолетнюю дочь, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии, и выбросила ее из окна квартиры, расположенной на 11 этаже жилого дома в Сумском проезде. В этот же день девочка скончалось в больнице», - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Женщина признала вину и заявила, что осознанно совершила свое действие. Ей будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза

Накануне сообщалось, что после падения из окна 11-го этажа девочка 2021 года рождения была госпитализирована. Но позже она скончалась в больнице.

Вечером 9 ноября мать девочки была отвезена на допрос в СК России. Женщина подозревается в убийстве своей малолетней дочери. До этого она была выписана из медицинского учреждения.

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