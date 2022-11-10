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Закон о 10-летнем сроке для коллекторов за угрозы должникам прошел первое чтение в Госдуме

Ирина Елагина
15:52 10.11.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания коллекторов за насилие.
Закон о 10-летнем сроке для коллекторов за угрозы должникам прошел первое чтение в Госдуме
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания коллекторов за применение насилия в отношении должников.

По мнению одного из авторов проекта, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, более строгое наказание необходимо ввести за действия коллекторов по возврату просроченной задолженности с применением насилия или угрозами его применения.

Законопроект предусматривает наказывать виновных штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишать свободы на срок до пяти лет. В случае совершения этого преступления организованной группой грозит лишение свободы до 10 лет.

Российское законодательство запрещает любые действия кредиторов, связанные с применением к должнику физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью, имуществу и так далее. Парламентарии полагают за счет ужесточения санкций повысить эффективность антиколлекторского законодательства.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией».

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