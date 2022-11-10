Госдума приняла поправки в НК РФ, освобождающие выплаты мобилизованных от НДФЛ
Госдума приняла поправки в НК РФ, освобождающие выплаты мобилизованных от НДФЛ.
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
|
Госдума приняла поправки в НК РФ, освобождающие выплаты мобилизованных от НДФЛ
Госдума приняла поправки в НК РФ, освобождающие выплаты мобилизованных от НДФЛ.
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:15 В стране и мире
В Госдуме приняли закон, наделяющий статусом ветерана добровольцев-участников СВО
11:10 Армия
Врачи в бронежилетах: как военным медикам удалось извлечь неразорвавшуюся гранату из тела бойца
05:14 Армия
«Отработал, правым отошел»: кадры уничтожения опорных пунктов националистов экипажами Ка-52
22:25 В стране и мире
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
18:05 Армия
Шойгу: мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах СВО перед отправкой на передовую
Популярное
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер