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Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США

Анна Назайкина
08:24 10.01.2022
Воздушное судно совершило аварийную посадку на железнодорожные пути недалеко от аэропорта Уайтмен.
© Видео: Twitter, LAPDHQ © Фото: Twitter, LAPDHQ
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В Лос-Анджелесе полицейские спасли пилота легкомоторного самолета, который совершил аварийную посадку на железнодорожных путях, незадолго до того, как встречный поезд столкнулся с самолетом.

«Офицеры дивизии полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, спасая жизнь пилоту, совершившему аварийную посадку на железнодорожных путях на Сан-Фернандо-Роуд и Осборн-стрит, незадолго до того, как встречный поезд столкнулся с самолетом», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Воздушное судно совершило аварийную посадку на железнодорожные пути недалеко от аэропорта Уайтмен. В кабине самолета находился только пилот. Как утверждается, вытащить мужчину удалось за несколько мгновений до того, как приближающийся поезд столкнулся с обломками самолета, которые находились на путях.

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