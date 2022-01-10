Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США

В Лос-Анджелесе полицейские спасли пилота легкомоторного самолета, который совершил аварийную посадку на железнодорожных путях, незадолго до того, как встречный поезд столкнулся с самолетом.

«Офицеры дивизии полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, спасая жизнь пилоту, совершившему аварийную посадку на железнодорожных путях на Сан-Фернандо-Роуд и Осборн-стрит, незадолго до того, как встречный поезд столкнулся с самолетом», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Воздушное судно совершило аварийную посадку на железнодорожные пути недалеко от аэропорта Уайтмен. В кабине самолета находился только пилот. Как утверждается, вытащить мужчину удалось за несколько мгновений до того, как приближающийся поезд столкнулся с обломками самолета, которые находились на путях.