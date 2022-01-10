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Новосибирск получил от Нижнего Новгорода титул «Новогодней столицы России»

Роман Захаров
05:56 10.01.2022
В ходе торжественного мероприятия руководство Нижнего Новгорода передало руководству Новосибирска символ новогодней столицы страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В воскресенье, 9 января, на территории Нижегородской ярмарки состоялась торжественная церемония передачи титула «Новогодней столицы России» от Нижнего Новгорода Новосибирску. В мероприятии приняли участие нижегородский мэр Юрий Шалабаев и заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Символом новогодней столицы России является снежника. В Нижнем Новгороде она была выполнена в технике казаковской филиграни - одного из промыслов Нижегородской области. В ходе церемонии Юрий Шалабаев передал снежнику Анне Терешковой.

«Город был насыщен различными мероприятиями, мы справили 800-летний юбилей летом, а 2022 год встретили уже в статусе новогодней столицы России. Сейчас даже немного грустно, но по-доброму грустно, потому что заканчиваются новогодние торжества, мы передаем почетное звание новогодней столицы Новосибирску. Это такая передача эстафеты от столицы Поволжья столице Сибири. И радостно от того, какое наследие остается нижегородцам: в рамках подготовки к этим мероприятиям было отремонтировано и создано вновь более тысячи объектов инфраструктуры, которые будут служить нижегородцам долгие годы», - рассказал Шалабаев собравшимся журналистам.

Терешкова, в свою очередь, сообщила, что в Новосибирске уже начал подготовку к празднику. Также чиновница сказала теплые слова в адрес Нижнего Новгорода.

«Начали, когда поняли, что стали новогодней столицей. Тем более, мы забираем снежинку у нашего прекрасного города-друга, с которым мы много времени проводим вместе, общаемся. Конечно, Нижний Новгород для нас - это очень высокая планка, потому что как минимум на семь столетий он нас старше... Мы готовы и ждем, в том числе и Нижний Новгород, чтобы приехали к нам в гости на следующий год. И мы надеемся, что как минимум будем не хуже и даже Нижний Новгород сможем удивить», - прокомментировала она.

Первой новогодней столицей России 29 ноября 2012 года была объявлена Казань. В дальнейшем этот статус переходил к Вологде (2014), Владимиру (2015), Сортавалу (2016), Тамбову (2017), Ханты-Мансийску (2018), Туле (2019), Рязани (2020), Калуге (2021).

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