Мастера на все руки: инженеры-механики ВМФ РФ отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто на флоте отвечают за сердце корабля. Именно от них зависит жизнедеятельность всех корабельных систем, а значит и в целом успех миссии. Даже просто развернуть артиллерийскую установку в сторону цели вручную - невозможно. Передать любую команду без электропитания - нереально.

Выйти из базы с неисправными двигателями - лучше и не пытаться. Самый полный вперед - непременное условие успеха в морском бою. Пока наверху гремит канонада, в машинном отделении - никаких посторонних звуков, кроме ровного шума дизелей. Старшина моторной команды Андрей Скабелин, как хороший доктор, знает температуру каждого цилиндра. И если надо, по малейшим изменениям параметров поставит верный диагноз.

«Обслуживаем, работаем. Нравится работать руками, выводить на номинальные параметры, давать ход кораблю, выполнять боевые задачи», - признался старшина моторной команды Скабелин.

В море всегда приходится рассчитывать только на себя. Сухой док, завод или ремонтные бригады - это все только в базе, до которой в случае неисправности надо еще дойти.

«У нас ремонтная подготовка у личного состава достаточно на высоком уровне, в первую очередь я говорю о старшинах команд. У нас старшины команд с 2011 года служат, с момента ввода корабля в состав Военно-морского флота, поэтому напугать нас даже морю нечем», - заявил командир БЧ-5 корвета «Сообразительный» Аслан Юркин.

Пост энергетики и живучести - это главный командный пункт машинного отделения. Здесь непрерывно обрабатывается вся информация о состоянии механизмов и машин, выполняются команды, поступающие с ходового мостика. Работа главной машины и электрогенераторов, свет, тепло, вода и вентиляция - все на плечах механиков.

«Нельзя переоценить труд, все зависит от боевой части пять. В принципе если боевая часть пять не обеспечит корабль назначенными режимами хода, ни стрельбы ничего не состоится», - добавил командир корвета «Сообразительный» Руслан Смирнов.

Поэтому каждое попадание в цель, каждая успешно выполненная кораблем задача по праву принадлежат и им - механикам трюмным, мотористам, электрикам боевой части пять.

Материал подготовили: Максим Румянцев, Вадим Михеев