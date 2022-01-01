Более чем на тысячу рублей: в России вырос МРОТ

В Российской Федерации с первого января 2022 года вырос минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 13890 рублей. Это более чем на тысячу рублей выше, чем он был раньше.

Кроме того, в России вырос прожиточный минимум на душу населения. Теперь он равняется 12654 рублям.

Оба показателя были проиндексированы на 8,6%. Показатель выбран с учетом инфляции - таким образом, чтобы рост показателей опережал уровень инфляции в стране. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2021 года.