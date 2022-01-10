Опубликованы кадры крупного пожара в жилом доме в Ялте

Площадь пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Киевской в Ялте, достигла 800 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ по Крыму.

«Пожар начался из-за взрыва газовоздушной смеси. Дом признан аварийным. Жильцы эвакуированы. Движение по улице полностью перекрыто», - информирует экстренное ведомство.

Спасатели также опубликовали кадры инцидента. На записи видно, что горение происходит, в том числе, на кровле здания. Также запечатлена работа сотрудников МЧС на месте происшествия.

Всего к тушению огня, по информации ведомства, было привлечено 94 человека и 24 единицы техники.