Опубликованы кадры крупного пожара в жилом доме в Ялте
К тушению огня было привлечено 94 человека и 24 единицы техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Площадь пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Киевской в Ялте, достигла 800 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ по Крыму.
«Пожар начался из-за взрыва газовоздушной смеси. Дом признан аварийным. Жильцы эвакуированы. Движение по улице полностью перекрыто», - информирует экстренное ведомство.
Спасатели также опубликовали кадры инцидента. На записи видно, что горение происходит, в том числе, на кровле здания. Также запечатлена работа сотрудников МЧС на месте происшествия.
Всего к тушению огня, по информации ведомства, было привлечено 94 человека и 24 единицы техники.