Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры крупного пожара в жилом доме в Ялте

Роман Захаров
23:29 10.01.2022
К тушению огня было привлечено 94 человека и 24 единицы техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Площадь пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Киевской в Ялте, достигла 800 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ по Крыму.

«Пожар начался из-за взрыва газовоздушной смеси. Дом признан аварийным. Жильцы эвакуированы. Движение по улице полностью перекрыто», - информирует экстренное ведомство.

Спасатели также опубликовали кадры инцидента. На записи видно, что горение происходит, в том числе, на кровле здания. Также запечатлена работа сотрудников МЧС на месте происшествия.

Всего к тушению огня, по информации ведомства, было привлечено 94 человека и 24 единицы техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:37 В стране и мире
В МИД РФ рассказали об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве
19:29 Армия
Видео
Охрана и обеспечение безопасности: кадры работы миротворцев ОДКБ в аэропорту Алма-Аты
16:49 Спорт
Джокович приступил к первой тренировке перед Australian Open
18:52 В стране и мире
Видео
Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
10:58 Армия
Поставки зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» в ЮВО распланированы до 2025 года
Популярное
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Видео
Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.