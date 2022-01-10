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Полторы тысячи сограждан: как прошла эвакуация россиян военными самолетами из Казахстана

22:30 10.01.2022
Один из Боингов в захваченном в Алма-Аты аэропорту не смог взлететь и простоял на ВПП почти 15 часов без движения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военно-транспортные самолеты Минобороны России вывезли из Казахстана более полутора тысяч россиян. Истории людей, чье возвращение домой было бы невозможно без помощи российских миротворцев.

Боинг компании Air Astana с гражданами России и Казахстана на борту так и не смог вылететь в Москву. Владимир Валягин, один из пассажиров рейса. Впоследствии ему удалось эвакуироваться из Алма-Аты в составе группы из 25 россиян на борту военного транспортника. В салоне гражданского лайнера он находился с супругой и двумя детьми.

К этому моменту аэропорт Алма-Аты уже захвачен, разгромлена вышка диспетчеров, персонал эвакуировали. Из-за этого Боинг не смог взлететь и простоял на взлетно-посадочной полосе почти 15 часов без движения.

Лишь утром вокруг стихла стрельба, и аэропорт взяли под охрану военные. Вот бронированная техника, пассажиры идут в сторону терминала.

Авиакомпания селит людей в гостиницу в Алма-Ате, в городе перебои с мобильной связью. Интернет практически не работает. Но Владимиру удается связаться с Москвой, и так появляется надежда на то, что удастся покинуть объятый беспорядками город.

Одновременно с этим российские военные договариваются со своими казахстанскими коллегами, чтобы те организовали доставку российских граждан на аэродром Жетыген в 50 километрах к северо-востоку от Алма-Аты. Дорога слишком опасна, чтобы добираться обычным транспортом. Владимир Лапицкий один из тех россиян, что пришлось эвакуировать военным.

Кадры прибытия автобусов на аэродром. Российские самолеты дозаправляются и уже под покровом темноты готовятся к вылету. Все 25 человек занимают места. Тут же Владимир дает короткое интервью прямо в салоне транспортника.

За полчаса до окончания рейса всем пассажирам объявили, что посадка Ил-76 состоится на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«Огромное спасибо Министерству обороны то, что не бросили, потому что на самом деле русские своих не бросают», - подчеркнул Лапицкий.

Практически все пассажиры рейса вернулись домой без своего багажа. Он остался в аэропорту Алма-Аты. Но сейчас об этом никто не жалеет, главное, что удалось вернуться в Россию и вновь почувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России из доставил из Казахстана в Москву 146 российских граждан.

Кроме того, самолет Министерства обороны России вывез в Подмосковье, несколько иностранных дипломатов с их семьями. Это было сделано по просьбе венгерского и австрийского посольств.

Материал подготовили: Константин Худолеев, Виктория Ивашечкина, Аркадий Украинский.

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