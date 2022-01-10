Музыкант Рузахунов признался, что оговорил себя ради депортации в Бишкек

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, которого ранее задержали в Казахстане, рассказал, что оговорил себя, чтобы его скорее депортировали в Бишкек.

По словам мужчины, он прилетел в Алма-Ату по приглашению друга. Во вторник, 4 января, начались митинги, по словам Викрама, друг посоветовал ему сидеть дома. Музыкант подчеркнул, что ситуация накалилась, но он все же решил поехать домой, передает 24.kg.

Спустя три дня он взял такси, но по дороге на военном посту Викрама задержали. По его словам, в камере с ним обходились вежливо.

«Каждый может оказаться в такой ситуации, я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Услышал от сокамерников: если сделать заявление на видео, то тебя сразу отправят в Бишкек, поэтому решил так сказать», - объяснил музыкант.

Викрам Рузахунов также сообщил журналистам, что его никто не пытал, а все увечья он получил при задержании. В понедельник, 10 января, стало известно, что музыкант был освобожден из-под стражи.

Ранее сообщалось, что музыканта из Киргизии задержали в Казахстане по подозрению в причастности к терроризму. В МВД страны при этом подчеркнули, что их гражданин выехал за границу для проведения концертных программ. В связи с задержанием Рузахунова правительство Киргизии направило Казахстану ноту.