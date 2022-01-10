В Кремле заявили, что героизм силовиков и помощь ОДКБ помогли подавить террористов в Казахстане

Героические действия местных силовиков и помощь ОДКБ позволили оперативно подавить террористов в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия. Не обошлось без жертв, достаточно геройских», - подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Песков отметил, что ОДКБ продемонстрировал свою эффективность. В связи с чем необходимо дальше продолжать процесс наладки координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности по линии всех военных структур. В частности, в вопросах общего военного строительства, военных учений, маневров, указал пресс-секретарь российского лидера.

Вызовы и угрозы, с которыми приходится сталкиваться странам-участникам ОДКБ, показывают востребованность, обоснованность и актуальность сотрудничества, добавил Песков.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, участвовавших в массовых беспорядках в городе.