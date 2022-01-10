В РФ за сутки зафиксировали 15 830 новых случаев COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 15 830 новых случаев COVID-19 в 84 регионах.

Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 19 890 россиянам. Скончался от инфекции 741 человек. Как отмечается, у 14,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 778 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 1 419 новых случая COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 197. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(10), в Тыве(10), в Ненецком автономном округе(1), а на Чукотке их вообще не обнаружено.

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 666 679. За весь период зафиксировано 316 904 летальных исходов, выздоровело 9 706 802 человек.