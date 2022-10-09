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Понтонеры ЗВО получили награды за восстановление уничтоженного ВСУ моста

09:31 09.10.2022
Военнослужащим вручили медали Суворова и Жукова, а также ведомственные награды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) получили очередные государственные и ведомственные награды за проявленные в ходе проведения специальной военной операции мужество, отвагу и самоотверженность. Наиболее отличившимся за установку и поддержание надводной переправы через реку военнослужащим вручили медаль Суворова, медали Жукова и ведомственные награды.

Военнослужащие бригады МТО, проявляя мужество, героизм и отвагу, высокие профессиональные и личные качества, под огнем противника возвели переправу взамен разрушенного ВСУ моста через реку.

«ВСУ подорвали мост, мы как войска материально-технического обеспечения должны были его восстановить. Неоднократно были обстрелы и не раз, сначала это пугало, а потом стало привычным делом. Мы держали оборону, строили и оказывали помощь мирным гражданам, понимая, что их бросили на произвол судьбы и никто кроме нас им не поможет», - рассказал монтажник-понтонер понтонной роты бригады МТО ЗВО Леонид.

Командование бригады МТО ЗВО поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную службу и пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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