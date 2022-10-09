Держать оборону в течение двух суток: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

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Ефрейтор Вячеслав Таранцев, старший водитель взвода обеспечения мотострелкового батальона

Ефрейтор Вячеслав Таранцев выполнял задачи по подвозу боеприпасов, материальных средств и продовольствия в районы расположения подразделений российских войск.

Вячеслав неоднократно выезжал в районы непосредственного боевого соприкосновения с вооруженными формированиями украинских националистов, действовал в обстановке активных боестолкновений и интенсивного ведения боевиками минометных обстрелов и артиллерийских ударов, а также в условиях высокой опасности совершения противником диверсий, которые были направлены против объектов и личного состава Вооруженных сил РФ, в том числе с использованием ударных БПЛА и минированием дорожного полотна.

Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боя с российскими подразделениями территориями, решили контратаковать позиции российской БТГ, в составе которой действовал ефрейтор Таранцев.

В ходе боя, действуя храбро и решительно, Вячеслав Таранцев в условиях ведения врагом активных наступательных действий выполнял задачи по эвакуации с поля боя военнослужащих, которые получили ранения. Рискуя собственной жизнью, Таранцев вывез на грузовом автомобиле своих боевых товарищей, которым требовалась срочная медицинская помощь, после чего вернулся и продолжил выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Отважные и мужественные действия ефрейтора Вячеслава Таранцева позволили отбить наступление противника и спасти жизни российских военнослужащих.