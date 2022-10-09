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Держать оборону в течение двух суток: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

04:45 09.10.2022
Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают демонстрировать героизм и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Держать оборону в течение двух суток: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Вячеслав Таранцев, старший водитель взвода обеспечения мотострелкового батальона

Ефрейтор Вячеслав Таранцев выполнял задачи по подвозу боеприпасов, материальных средств и продовольствия в районы расположения подразделений российских войск.

Вячеслав неоднократно выезжал в районы непосредственного боевого соприкосновения с вооруженными формированиями украинских националистов, действовал в обстановке активных боестолкновений и интенсивного ведения боевиками минометных обстрелов и артиллерийских ударов, а также в условиях высокой опасности совершения противником диверсий, которые были направлены против объектов и личного состава Вооруженных сил РФ, в том числе с использованием ударных БПЛА и минированием дорожного полотна.

Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боя с российскими подразделениями территориями, решили контратаковать позиции российской БТГ, в составе которой действовал ефрейтор Таранцев.

В ходе боя, действуя храбро и решительно, Вячеслав Таранцев в условиях ведения врагом активных наступательных действий выполнял задачи по эвакуации с поля боя военнослужащих, которые получили ранения. Рискуя собственной жизнью, Таранцев вывез на грузовом автомобиле своих боевых товарищей, которым требовалась срочная медицинская помощь, после чего вернулся и продолжил выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Отважные и мужественные действия ефрейтора Вячеслава Таранцева позволили отбить наступление противника и спасти жизни российских военнослужащих.

© Минобороны РФ

Младший сержант Ильшат Вахитов, водитель

Действуя в составе колонны подразделений материально-технического обеспечения, выполнявшей подвоз боеприпасов и продовольствия, младший сержант Ильшат Вахитов лично осуществлял доставку грузов к основным силам российской группировки войск, которая вела наступление.

Осознавая важность полноценного и своевременного обеспечения подразделений продовольствием, боеприпасами, а также горюче-смазочными материалами, украинские боевики предприняли попытку уничтожения российской автомобильной колонны, которая следовала в район непосредственного боевого соприкосновения.

Несмотря на множественные осколочные ранения, полученные в результате разрыва рядом с его автомобилем минометного снаряда, Ильшат Вахитов не прекратил выполнение своей боевой задачи и под плотным огнем радикалов, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженную технику в безопасный район.

Благодаря отваге, самоотдаче и профессионализму младшего сержанта Ильшата Вахитова российским подразделениям были своевременно доставлены необходимые материальные средства и боеприпасы, что позволило им выполнять боевые задачи без задержек.

За героизм, личное мастерство и отличие в боевых действиях по защите Отечества и защите государственных интересов Российской Федерации Ильшат был награжден «Орденом Мужества».

© Минобороны РФ

Старшина Юрий Маргун, командир танка

Старшина Юрий Маргун действовал в составе танкового экипажа и выполнял боевую задачу по прикрытию позиций батальонно-тактической группы ВС РФ.

Украинские националисты раз за разом предпринимали попытки прорыва оборонительных рубежей для последующего выхода в район расположения российских войск. В течение двух суток старшина Маргун, используя на практике имеющийся боевой опыт, держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений.

В ходе боестолкновений с вооруженными формированиями украинских боевиков экипаж под командованием Юрия уничтожил три вражеских танка, а также большое количество живой силы противника.

Профессионализм, смелость и высокий уровень боевой подготовки старшины Юрия Маргуна и его боевых товарищей способствовали успешному выполнению боевой задачи по обороне позиций БТГ.

© Минобороны РФ

Гвардии матрос Николай Каширин, огнеметчик

Действуя в составе штурмовой группы морских пехотинцев Тихоокеанского флота гвардии матрос Николай Каширин выполнял задачу по освобождению одного из крупных городов, который находился под контролем украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, российские морпехи столкнулись с ожесточенным сопротивлением превосходящих сил противника. Несмотря на активное огневое воздействие врага, Каширин вместе с товарищами продолжал уничтожать боевиков и выдавливать их в другой район города для дальнейшего окружения.

В одном из боев Николай сумел обнаружить снайпера противника, действовавшего на заданном направлении. Своевременно оценив обстановку, Николай Каширин, умело используя условия местности, скрытно подобрался к оборудованной позиции снайпера и прицельным выстрелом из огнемета уничтожил украинского стрелка.

В результате самоотверженных и решительных действий гвардии матроса Николая Каширина лишенные снайперской поддержки националисты покинули оборонительные рубежи и отступили.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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