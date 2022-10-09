На западе Москвы неадекватный мужчина открыл стрельбу по полицейскому

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Неадекватный мужчина на западе Москвы начал стрелять в сторону полицейского патрульного автомобиля, а потом и вовсе ранил правоохранителя. Злоумышленник был задержан с применением табельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно заявлению, инцидент произошел ночью в воскресенье. В полицию поступило сообщение о «грубом нарушении общественного порядка» на улице Ярцевская в Москве. Отмечается, что после выстрелов мужчина вышел из подъезда и продолжил «противоправные действия».

«Сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан. Ему и сотруднику полиции оказывается медицинская помощь», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили что, по предварительным данным, нападавшим оказался местный житель 1968 года рождения. У злоумышленника изъяли ружье.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе столичного главка. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнули в ведомстве.