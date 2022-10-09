Белорусское телевидение показало видео с пьяными украинскими пограничниками

Белорусский телеканал показал кадры с украинскими бойцами, которые рыбачат и пьют, вместо выполнения своих обязанностей на украинско-белорусской границе.

© Фото: Pavlo Palamarchuk, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Белорусская пресса продемонстрировала кадры с пьяными украинскими пограничниками. Фрагменты записей увидели зрители телеканала ОНТ.

На одном из видео оказались запечатлены «бравые бойцы», решившие слегка отвлечься от выполнения своих служебных обязанностей на более приятное занятие - рыбалку, сопровождающуюся алкогольными возлияниями. Военнослужащие, по указанию СМИ, дежурили на Гомельском участке белорусско-украинской границы.

На мозырском участке границы камера видеонаблюдения засняла, как два украинца в камуфляже, сидящие в кустах, направляют оружие в объектив. На обоих видео действо сопровождается неприличными жестами со стороны мужчин.

«От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно», - комментируют кадры на белорусском телевидении.

Еще на одном фрагменте пойман момент прогулки двух заметно шатающихся военных. Стоять на посту у защитников Украины получалось плохо - один из них упал, не удержавшись на ногах. Примечательно, что у второго в руках находилась бутылка.