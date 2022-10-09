Белый дом: США выступают за мирные переговоры России и Украины

© Фото: Stefani Reynolds - Pool, CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Выход из конфликта на Украине необходимо искать дипломатическим путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Но, по его словам, в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.

Напомним, Джон Кирби также заявил, что в США не видят каких-либо признаков готовности России к использованию ядерного оружия. Это подтверждают разведданные.

При этом ранее в МИД РФ заявили, что Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны.