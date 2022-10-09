В Донецке умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

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В воскресенье на 75-м году жизни умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев. Об этом в воскресенье сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений. Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер», - сказал Пушилин.

Отметим, Юрий Дегтерев всю профессиональную карьеру играл в донецком «Шахтере». В 1980 году он стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров.

Напомним, недавно в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На траурной церемонии присутствовало множество публичных персон.