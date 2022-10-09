На стройке в Москве погибли двое рабочих

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК.

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После тушения пожара на стройке в Москве были обнаружены тела двух рабочих, проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ.

«Поздно вечером 8 октября 2022 года в бытовом помещении на строительном объекте, расположенном вблизи улицы Родниковая в городе Москве, после тушения пожара обнаружены тела двух рабочих. По данному факту... организована доследственная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению ГСУ СК, будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания. На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета РФ по Москве, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В ведомстве добавили, что специалисты опрашивают очевидцев, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.