Армия Доставить боеприпасы любой ценой: новые истории мужества российских военных Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать стойкость и героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют выдержку и самоотдачу, демонстрируют профессионализм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны РФ Младший сержант Алексей Алехин Младший сержант Алексей Алехин в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия со стороны украинских националистов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских войск. Противник предпринял попытку атаки на позиции подразделений ВС РФ, в результате чего командный пункт был подвержен вражескому артобстрелу. В ходе наступления противника оказалась поврежденной аппаратура связи. Понимая, что отсутствие коммуникации лишит командование возможности оперативно координировать действия военнослужащих в бою, не взирая на смертельную опасность, младший сержант Алехин вместе с экипажем своевременно принялся восстанавливать поврежденное оборудование. Младший сержант Алексей Алехин лично осуществлял руководство подчиненными, подавая пример выдержки, стойкости и самоотверженности. Мужественные и решительные действия Алексея, а также высокий уровень боевой подготовки его подчиненных позволили оперативно вернуть работоспособность средств связи и не допустить возможности потерять управление войсками. © Минобороны РФ Старший сержант Анатолий Сергеев Старший сержант Анатолий Сергеев осуществлял доставку боеприпасов на стартовые позиции батареи, которая располагалась в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В момент, когда старший сержант и его подчиненные приступили к разгрузке боекомплекта, украинские националисты начали артиллерийский обстрел по позициям российских военных. Оценив обстановку, Анатолий Сергеев принял смелое решение. Несмотря на угрожающую жизни опасность, сумел отогнать автомобиль с позиций подразделения. Кроме того, Анатолию удалось, грамотно используя условия местности, замаскировать боевую машину. Понимая, что в ходе боестолковения необходимо наличие достаточного количества боеприпасов, старший сержант Сергеев вместе с подчиненными приступили к их доставке вручную. Отважными действиями старший сержант Анатолий Сергеев сумел оперативно обеспечить боеприпасами артиллеристов на позициях, что позволило российским войскам отразить атаку националистов и удержать занимаемые рубежи. © Минобороны РФ Рядовой Александр Умнов, старший механик - радиотелефонист роты управления С целью захвата позиций, занимаемых российскими войсками, вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку наступления и открыли артиллерийский огонь по позициям батальонно-тактической группы ВС РФ, связь в которой обеспечивал рядовой Александр Умнов. В ходе атаки артиллерийским огнем боевиков были повреждены линии связи. Действуя отважно и решительно, Александр, рискуя собственной жизнью, находясь под обстрелом врага, оперативно восстановил целостность линий связи, что позволило командованию грамотно руководить подчиненными в бою. Восстановив средства связи, рядовой Умнов продолжил вести бой с вооруженными радикалами. В ходе боя, проявляя мужество и отвагу, Александр обнаружил, обезвредил и взял в плен корректировщика огня противника. По итогам боя российским военнослужащим удалось отразить атаку противника. Задержанный националист в ходе допроса выдал важную информацию о районах расположения скоплений вооружения и военной техники, по которым был нанесен прицельный артиллерийский удар. © Минобороны РФ Ефрейтор Владимир Алексеев Ефрейтор Владимир Алексеев, действуя в составе батальонно-тактической группы Вооруженных сил России, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков. Продвигаясь по заданному маршруту, Владимир обнаружил превосходящую в численности группу, которые занимались оборудованием оборонительных позиций, о чем немедленно доложил своему командиру. Несмотря на превосходящие силы врага, группа вступила в бой с целью не дать закрепиться на данном направлении. Грамотно используя условия местности, ефрейтор Владимир Алексеев вместе с другими военнослужащими скрытно подобрался к украинским националистам и атаковал их. Точным выстрелом из РПГ Владимир ликвидировал минометный расчет противника. В ходе ожесточенного боя враг вынужден был отступить, оставив на позиции раненных и убитых. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика