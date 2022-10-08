Россиянин пострадал во время стрельбы в канадском Эстереле

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В канадском городе Эстерель произошла стрельба. В результате происшествия три человека пострадали, в том числе выходец из России, который знаком с «аферисткой Анной». О состоянии пострадавших пока неизвестно. Об этом информирует газета La Presse со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы расследуют деятельность выдававшей себя за наследницу европейских банкиров уроженки Украины. Как утверждалось, в 2021 году она посещала имение Дональда Трампа и играла с ним в гольф.

«Несколько источников подтвердили, что одна из жертв - это 54-летний Валерий Тарасенко, уроженец России, который был вовлечен в ряд финансовых споров», - сказано в сообщении.

Как уточняется, речь идет о человеке, который знаком с уроженкой Украины Инной Ящининой. Как сообщает издание, семья Тарасенко ранее наняла ее, чтобы она присматривала за несовершеннолетней дочерью Валерия. Спустя время он начал «агрессивно контролировать» женщину. Как подчеркивает СМИ, мужчина якобы забрал ее паспорт и ключи от машины, следил за ней.

Ранее сообщалось, что пятеро граждан США получили ранения при стрельбе в Иерусалиме. Среди пострадавших - беременная женщина с травмами живота. Кроме того, один мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями головы и шеи.