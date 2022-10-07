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В Подмосковье стартовал «Марш кремлевских курсантов»

Ян Брацкий
07:00 07.10.2022
Патриотическая акция проводится в год 105-летия «Московского высшего общевойскового командного орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменного училища».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В подмосковном Клину стартовал традиционный «Марш кремлевских курсантов» - мероприятие, посвященное подвигу советского народа в битве за Москву 1941 года. Тогда, курсанты на протяжении двух месяцев сдерживали наступление гитлеровских полчищ, половина из защитников столицы погибла на полях сражений.

Седьмой ежегодный марш пройдет на территории округов Клин, Истра и Волоколамск. Перед началом пути состоялся митинг с участием руководителя акции генерал-майора Александра Зубкова, жителей округа, депутатов, кадетов и юнармейцев.

«Это серьезное испытание. Это не только память о наших бойцах, это урок, возможность доказать свою готовность быть похожими и выступить на защиту Родины так, как это сделало поколение 41-го года», - обратился к участникам акции ее автор и руководитель Александр Зубков.

Военнослужащие, студенты вузов, представители военно-патриотических клубов, кадеты и юнармейцы – всего 688 человек, были разбитых на 16 отрядов. Им предстоит пройти тот же пусть - 85 километров за 36 часов. В ходе мероприятия, его участники возложат цветы у 24 мемориалов Великой Отечественной войны. Первый из них у деревни Щекино, где захоронены 104 солдата, большая часть имен которых так и осталась неизвестной.

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