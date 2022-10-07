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Лабиринты окопов и блиндажей: как выглядят позиции бойцов НМ ДНР под Горловкой

Роман Закурдаев
18:30 07.10.2022
Что сейчас происходит на Донецком участке фронта спецоперации, смотрите в материале нашего военного корреспондента Романа Закурдаева, который находится на передовой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По окопным лабиринтам бойцы передвигаются с особой осторожностью - два дня назад сюда прилетели украинские снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».

Идти необходимо через промышленные объекты, где безопасно, несмотря на то, что крыша зияет от попадания снарядов. При этом беспилотники не заметят. Окопы с человеческий рост, повсюду так называемые «лисьи норы» и различные укрытия, где можно переждать артобстрел.

Это одна из позиций НМ ДНР под Горловкой. Сейчас фронт сдвинулся и представляет собой полукольцо. С одной стороны, Артемовск, за который сейчас идут тяжелейшие бои, с другой стороны Майорск. Сейчас здесь относительное затишье. Идут позиционные бои и артиллерийские дуэли. Сюда периодически прилетают снаряды самых разных калибров. Но покидать эту позицию бойцы Народной Милиции не намерены.

Это только на первый взгляд может показаться, что на «горловском» фронте без перемен. Бойцы мотострелкового батальона Народной милиции ДНР ведут непрерывное наблюдение за противником. Периодически кочующими орудиями работает и наша артиллерия. Поддерживает огнем продвижение пехоты, уничтожает бронетехнику и опорные пункты ВСУ.

Бойцы стараются передвигаться скрытно, тем неожиданней для противника будет их очередной удар. Пушку МТ-12 «Рапира» тщательно маскируют до команды «к бою», которая может прозвучать здесь в любой момент.

Съемочная группа «Звезды» заканчивает работу, как приходит сообщение, что в районе работает беспилотник. Поэтому в целях безопасности, журналисты как можно быстрее покидают территорию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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