Зарубежные лидеры поздравили Путина с юбилеем

Как ожидается, вечером в пятницу российского президента поздравят собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

В адрес российского президента Владимира Путина поступают многочисленные поздравления с 70-летием от иностранных коллег. Добрые пожелания и теплые слова главе Кремля адресуют также руководители международных организаций и представители общественно-политических кругов.

В ходе личных телефонных разговоров главу Российского государства поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза.

«В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы», - информирует пресс-служба Кремля.

Кроме того, сообщается что позже в пятницу Владимира Путина поздравят собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.