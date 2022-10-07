Починить связь и продолжить бой: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Сержант Дмитрий Парамонов
Сержант Дмитрий Парамонов неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, под воздействием артиллерийских и авиационных ударов, обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями ВС РФ.
В результате обстрела на командном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, которое обеспечивало электропитание. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел противника, Дмитрий сумел восстановить работоспособность средств связи, что позволило избежать потери управления подразделением.
После выполнения ремонтных работ Парамонов оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил до пяти боевиков.
Слаженные и четкие действия подразделения, в составе которого действует сержант Дмитрий Парамонов, позволили отразить наступление противника, который имел перевес в численности живой силы.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.