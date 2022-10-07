Армия Починить связь и продолжить бой: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных Военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают демонстрировать отвагу и мужество в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют храбрость и профессионализм, демонстрируют самоотдачу в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны РФ Сержант Андрей Зинченко Расчету самоходного артиллерийского орудия под командованием сержанта Андрея Зинченко необходимо было не допустить прорыва противником линии обороны российских подразделений. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции военнослужащих ВС РФ. При ведении оборонительных действий бойцы под командованием сержанта Зинченко, занимая более выгодную позицию, вели прицельный огонь по объектам националистов. Прицельным огнем расчет Андрея Зинченко уничтожил четыре вражеских боевых машины пехоты и до пятнадцати националистов, что не позволило националистам развить дальнейшее наступление. Пользуясь временным прекращением огня, сержант Андрей Зинченко обеспечил передислокацию орудия на запасные позиции. © Минобороны РФ Младший сержант Субутай Кара-Сал Украинские националисты предприняли попытку прорыва вглубь территорий, подконтрольных ВС РФ, в результате чего российские военнослужащие подверглись интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские подразделения приняли бой с многократно превосходящими силами украинских националистов. Проявляя храбрость и самоотверженность, экипаж реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием младшего сержанта Субутая Кара-Сал под непрекращающимся огневым воздействием боевиков нанес прицельный удар по позициям противника, в результате чего было уничтожено две БМП и более тридцати националистов. Воспользовавшись временным прекращением огня, Субутай оперативно произвел смену позиций и вывел вверенный ему личный состав и военную технику в безопасный район. © Минобороны РФ Сержант Илья Зерщиков Сержант Илья Зерщиков действовал в составе группы российских десантников и выполнял задачи по обороне позиций Вооруженных сил России в заданном районе. Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи российских подразделений. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, Илья Зерщиков, мужественно отражая атаки боевиков, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся радикалов. В течение суток группа, в составе которой действовал Илья, отразила несколько атак противника, нанеся значительный урон живой силе, вооружению и технике украинских националистов, что привело к их отступлению. Воспользовавшись временным прекращением огня, сержант Илья Зерщиков своевременно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. © Минобороны РФ Сержант Дмитрий Парамонов Сержант Дмитрий Парамонов неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, под воздействием артиллерийских и авиационных ударов, обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями ВС РФ. В результате обстрела на командном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, которое обеспечивало электропитание. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел противника, Дмитрий сумел восстановить работоспособность средств связи, что позволило избежать потери управления подразделением. После выполнения ремонтных работ Парамонов оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил до пяти боевиков. Слаженные и четкие действия подразделения, в составе которого действует сержант Дмитрий Парамонов, позволили отразить наступление противника, который имел перевес в численности живой силы. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика