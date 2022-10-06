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Названы изменения в указе Путина о правилах предоставления отсрочки от частичной мобилизации

Ян Брацкий
09:09 06.10.2022
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на отношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Названы изменения в указе Путина о правилах предоставления отсрочки от частичной мобилизации
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Опубликованы изменения в указе президента Владимира Путина о правилах предоставления отсрочки от частичной мобилизации. Текст документа представлен на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, отсрочка от призыва предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной системам обучения. Кроме того, на отсрочку могут рассчитывать учащиеся образовательных и научных организаций, занимающихся по программам подготовки кадров в аспирантуре, а также организаций, готовящих служителей религиозных организаций.

Также отсрочка от призыва предоставляется обучающимся в организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров.

Накануне глава государства объяснил, почему вносятся коррективы в списки тех, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации. Это происходит, так как соответствующие изменения не были своевременно внесены в нормативно-правовую базу, отметил Путин. В России с 21 сентября проводится частичная мобилизация, в планах которой - призвать порядка 300 тысяч резервистов, в первую очередь имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт.

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