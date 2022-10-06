В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Инженер, журналист и космонавт: какой путь прошла Анна Кикина, чтобы покорить космос

Сергей Лебедев
Александр Федорчак
18:52 06.10.2022
К уникальному полету она готовилась больше десяти лет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Уже целые сутки в пути к МКС находится интернациональный экипаж космического корабля Crew Dragon. В его составе присутствует единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина. К этому уникальному полету она готовилась больше десяти лет.

История Анны уникальна. Она является уроженкой Новосибирска. Училась в школе со спортивным уклоном. Экзамены по физкультуре приходилось сдавать два раза в год. Но между соревнованиями будущий космонавт успевала играть в КВН .

После школы девушка поступила в Новосибирскую академию водного транспорта и получила специальность инженера-гидротехника. Была старостой группы. Потом Анна неожиданно поменяла все планы и стала журналисткой.

После четырех лет работы на местной радиостанции она снова все бросает и идет на первый открытый конкурс в отряд космонавтов России.

«У меня была цель. Задача. Я была настроена на то, чтобы максимально хорошо пройти отбор. Показать себя, чтобы потом не жалеть о том, что я этого не сделала», - вспоминает Кикина.

Анна отбор прошла успешно. Первый полет с ней планировали в сентябре этого года в составе российского экипажа корабля «Союз-МС-22». Но вскоре Кикиной предложили стать частью экипажа Crew Dragon.  

После новости о том, что Анна летит на американском корабле, к ней пришла популярность. Для родного Новосибирска она стала настоящей гордостью. Горожане уже предлагают назвать ее именем улицы и скверы.

Как говорит сама Кикина, после возвращения с орбиты она войдет в состав 68-й основной экспедиции на МКС и, возможно, в скором будущем осуществит еще одну свою мечту - полетит в космос на легендарном «Союзе».

Напомним, экипаж Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной стартовал вчера с мыса Канаверал. Автоматическая стыковка с Международной космической станцией должна произойти около 23.57 6 октября по московскому времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:38 В стране и мире
В Норвегии закрыли часть портов для прохода российских рыболовных судов
18:30 Спорт
Mash: тренер Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности
18:15 В стране и мире
В сервисе «Яндекс Карты» объяснили отказ от границ городов и областей
17:46 Армия
Видео
Обстрел Антоновского моста из американской РСЗО HIMARS попал на видео
17:36 В стране и мире
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.