Инженер, журналист и космонавт: какой путь прошла Анна Кикина, чтобы покорить космос

К уникальному полету она готовилась больше десяти лет.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Роскосмос

Уже целые сутки в пути к МКС находится интернациональный экипаж космического корабля Crew Dragon. В его составе присутствует единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина. К этому уникальному полету она готовилась больше десяти лет.

История Анны уникальна. Она является уроженкой Новосибирска. Училась в школе со спортивным уклоном. Экзамены по физкультуре приходилось сдавать два раза в год. Но между соревнованиями будущий космонавт успевала играть в КВН .

После школы девушка поступила в Новосибирскую академию водного транспорта и получила специальность инженера-гидротехника. Была старостой группы. Потом Анна неожиданно поменяла все планы и стала журналисткой.

После четырех лет работы на местной радиостанции она снова все бросает и идет на первый открытый конкурс в отряд космонавтов России.

«У меня была цель. Задача. Я была настроена на то, чтобы максимально хорошо пройти отбор. Показать себя, чтобы потом не жалеть о том, что я этого не сделала», - вспоминает Кикина.

Анна отбор прошла успешно. Первый полет с ней планировали в сентябре этого года в составе российского экипажа корабля «Союз-МС-22». Но вскоре Кикиной предложили стать частью экипажа Crew Dragon.

После новости о том, что Анна летит на американском корабле, к ней пришла популярность. Для родного Новосибирска она стала настоящей гордостью. Горожане уже предлагают назвать ее именем улицы и скверы.

Как говорит сама Кикина, после возвращения с орбиты она войдет в состав 68-й основной экспедиции на МКС и, возможно, в скором будущем осуществит еще одну свою мечту - полетит в космос на легендарном «Союзе».

Напомним, экипаж Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной стартовал вчера с мыса Канаверал. Автоматическая стыковка с Международной космической станцией должна произойти около 23.57 6 октября по московскому времени.