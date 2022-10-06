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Рада уволила Шевченко с поста главы Нацбанка Украины

Анна Касаткина
16:54 06.10.2022
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе Нацбанка о подозрении в рамках дела о хищении более 200 миллионов гривен.
Рада уволила Шевченко с поста главы Нацбанка Украины
© Фото: Liliya xWins, Wikimedia
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Верховная рада Украины поддержал увольнение главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности председателя Национального банка Украины», - написал он.

По его словам, голосование прошло в «турборежиме», так как Шевченко на заседании не присутствовал. За увольнение высказались 263 депутата.

Шевченко объявил о своем уходе в отставку 4 октября, сославшись на состояние здоровья. Перед этим стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило главе Нацбанка о подозрении в рамках дела о хищении более 200 миллионов гривен правлением «Укргазбанка».

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