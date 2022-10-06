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В Кремле назвали «уткой» сообщения о 700 тысячах россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации

Ян Брацкий
13:21 06.10.2022
Ранее Министр обороны РФ заявил о том, что в войска прибыли 200 тысяч мобилизованных из 300 тысяч запланированных.
В Кремле назвали «уткой» сообщения о 700 тысячах россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Публикации о якобы покинувших Россию почти 700 тысяч граждан после объявления в стране частичной мобилизации похожи на информационную «утку» и вряд ли соответствуют действительности. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это похоже на какую-то "утку". Я вообще не знаю, что такое русское издательство "Форбс". Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что не обладает точными цифрами уехавших за пределы страны, но уверен, что они далеки от того, чтобы быть такими.

Двадцать первого сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву из запаса в первую очередь подлежат граждане с реальным боевым опытом и востребованными военно-учетными специальностями. Перед отправкой в зону спецоперации такие призывники проходят курс переподготовки. В минувший вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что уже 200 тысяч мобилизованных из 300 тысяч запланированных прибыли в войска.

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