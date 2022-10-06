Послание-талисман: письмо барнаульского школьника спасло жизнь участникам СВО

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Письмо барнаульского школьника спасло жизни участникам спецоперации на Украине. Послание со словами поддержки российским военным отправил ученик 6-го класса Андрей. Конверт от него достался армейскому повару по имени Роман. Он решил сохранить письмо на память, а оказалось, что письмо сохранило ему и его помощникам жизнь.

«Он готовил пищу с тремя своими помощниками. В этот момент, когда он готовил еду, письмо лежало в нагрудном кармане, и он почему-то обратился к нему, к письму. Как будто что-то у него екнуло, и он скомандовал: "Ребята все в укрытие!" И только они ушли в укрытие, в этот же момент упал снаряд в то место, где они стояли, и осталась большая воронка», - рассказала Елена, мама Андрея.

Символично, что письмо было написано 9 Мая - в День Победы, когда Андрей вместе с родителями пришел посмотреть парад. На празднике Андрей узнал о Всероссийской акции «Письмо солдату» и решил к ней присоединиться.

«Я как увидел этот столик с письмами, сразу решил написать письмо в поддержку нашим солдатам. Я написал слова поддержки, чтобы они вернулись поскорее живыми и здоровыми, с победой, и чтобы поменьше потерь было у них», - сказал Андрей.

Когда Роман, получивший письмо, вернулся со спецоперации домой, в Калининград, он решил разыскать Андрея, чтобы поблагодарить его и отправить подарок. Это удалось. Теперь мамы Андрея и Романа поддерживают связь по телефону и надеются, что в недалеком будущем получится встретиться.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов