В стране и мире Khaosod: более 30 человек погибли из-за нападения в детском центре на северо-востоке Таиланда Ян Брацкий По предварительной версии, стрельбу устроил бывший полицейский. © Фото: ChanathinathN, Twitter Читайте нас на: Тридцать человек погибли в результате вооруженного нападения в детском развивающем центре на северо-востоке Таиланда. О трагедии сообщило местное издание Khaosod. По данным полиции, на которые ссылается издание, еще 57 посетителей центра получили ранения. © ChanathinathN, Twitter По предварительной версии, стрельбу устроил вооруженный экс-полицейский. Он был ликвидирован подоспевшими силами правопорядка. По одной из версий, мотивом жестокой расправы мог послужить личный конфликт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика