Khaosod: более 30 человек погибли из-за нападения в детском центре на северо-востоке Таиланда
По предварительной версии, стрельбу устроил бывший полицейский.
© Фото: ChanathinathN, Twitter
Тридцать человек погибли в результате вооруженного нападения в детском развивающем центре на северо-востоке Таиланда. О трагедии сообщило местное издание Khaosod.
По данным полиции, на которые ссылается издание, еще 57 посетителей центра получили ранения.
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