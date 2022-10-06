Держать оборону более десяти часов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

© Минобороны РФ

Ефрейтор Максим Мурзенко

Водителю роты материального обеспечения (РМО) ефрейтору Максиму Мурзенко необходимо было своевременно подвозить топливо группировке Воздушно-десантных войск, которая вела ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов.

Передвигаясь в тыловой район подразделения ВС РФ, колонна автомобильной техники попала под массированный минометной обстрел со стороны диверсионно-разведывательной группы врага. В результате попадания мины одна из машин загорелась.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Мурзенко оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым военнослужащим, затем, находясь под плотным вражеским огнем, эвакуировал бойцов в безопасное место.

После этого, умело маневрируя грузовым автомобилем на участке местности, вывел свою машину из-под обстрела противника, что позволило не допустить уничтожения материальных средств и военного имущества.

В результате самоотверженных и решительных действий ефрейтора Максима Мурзенко было своевременно осуществлено снабжение российских войск, а также сохранены жизни военнослужащих.