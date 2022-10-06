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Держать оборону более десяти часов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

00:15 06.10.2022
Военнослужащие российских Вооруженных сил продолжают демонстрировать мастерство и тактическую выучку в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Держать оборону более десяти часов: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют самоотверженность и верность долгу, демонстрируют героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Сергей Попов

Задачей подразделения под командованием старшего лейтенанта Сергея Попова было уничтожить вооруженные формирования украинских националистов, которые предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковать позиции российских войск.

Командир взвода противотанковых управляемых ракет старший лейтенант Попов, находясь в обороне, занял скрытую огневую позицию и огнем из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» первым выстрелом уничтожил БМП противника.

Грамотно выстроив оборону на одном из направлений, с учетом превосходящих сил врага, благодаря профессионализму и тактической выучке подчиненные старшего лейтенанта Сергея Попова более десяти часов отбивали атаки боевиков.

В ходе боестолкновения личный состав под руководством старшего лейтенанта Сергея Попова уничтожил пять единиц бронированной техники противника и более двадцати украинских националистов.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Максим Мурзенко

Водителю роты материального обеспечения (РМО) ефрейтору Максиму Мурзенко необходимо было своевременно подвозить топливо группировке Воздушно-десантных войск, которая вела ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов.

Передвигаясь в тыловой район подразделения ВС РФ, колонна автомобильной техники попала под массированный минометной обстрел со стороны диверсионно-разведывательной группы врага. В результате попадания мины одна из машин загорелась.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Мурзенко оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым военнослужащим, затем, находясь под плотным вражеским огнем, эвакуировал бойцов в безопасное место.

После этого, умело маневрируя грузовым автомобилем на участке местности, вывел свою машину из-под обстрела противника, что позволило не допустить уничтожения материальных средств и военного имущества.

В результате самоотверженных и решительных действий ефрейтора Максима Мурзенко было своевременно осуществлено снабжение российских войск, а также сохранены жизни военнослужащих.

© Минобороны РФ

Младший сержант Иван Скирда

В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций украинских националистов подразделение младшего сержанта Ивана Скирды выявило расположенный в лесополосе опорный пункт противника. Командир незамедлительно принял решение основными силами подразделения обойти огневые порядки радикалов с тыла и уничтожить опорный пункт.

Иван, заняв выгодную позицию, прицельным огнем ликвидировал пятерых боевиков националистических формирований.

Всего в ходе боестолкновения было уничтожено двенадцать украинских националистов. Своевременные и отважные действия младшего сержанта Ивана Скирды позволили нанести значительный урон вооруженному формированию боевиков.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Александр Черненко

Водитель роты материального обеспечения (РМО) ефрейтор Александр Черненко осуществлял доставку материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами украинских националистов.

Продвигаясь к позициям российских подразделений, колонна, в составе которой находился ефрейтор Черненко, была подвержена нападению со стороны украинских радикалов. В результате минометного обстрела машина Александра была повреждена и потеряла ход.

Находясь под огнем противника, действуя грамотно и решительно, ефрейтор Черненко занял оборону и вступил в бой с наступающим врагом. В ходе боя Александр Черненко прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех радикалов. Националисты, понеся потери, отступили.

После прямого боестолкновения ефрейтор Александр Черненко самостоятельно в кратчайшие сроки восстановил работоспособность автомобиля и доставил материальное имущество на позиции российских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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