Удар «Рапиры»: как бойцы НМ ДНР выбивают противника из укрытий с помощью МТ-12

Корреспондент Роман Закурдаев работает на передовой и вместе с бойцами НМ ДНР вскрыл позиции противника, а еще побывал в командном пункте.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под Авдеевкой артиллерия ДНР бьет по позициям ВСУ «Рапирой». Так называются противотанковые пушки МТ-12. Благодаря своей точности их даже прозвали артилерийской снайперской винтовкой. Противника выбивают из лесопосадок и многочисленных укрытий в частном секторе.

Впереди среди этих руин опорные пункты, блиндажи. По периметру километры окопов, капониры для бронетехники. На подступах минные поля. Боевики ВСУ выстраивали эту мощнейшую линию обороны все последние восемь лет. Но даже в таких условиях Народная милиция ДНР дает отпор врагу.

Нам показывают, как устроен командный наблюдательный пункт. Это целая сеть подземных коммуникаций. Наблюдательный пункт находится на глубине. На камерах линия боевого соприкосновения как на ладони. Отсюда осуществляется постоянный контроль. Противник постоянно держит в напряжении. И тут главное вовремя заметить очередную активность, чтобы оперативно сообщить на позиции.

Так сутки, недели и месяцы походят в позиционных боях и артиллерийских дуэлях. Разведка с беспилотника подтвердила - ВСУ несут потери. Авдеевская цитадель местным бойцам Народной милиции ДНР уже не кажется так уж неприступной, как о ней привыкли говорить. Здесь на позициях, конечно же следят за последними политически новостями и уверены - ждать штурма осталось осталось недолго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов