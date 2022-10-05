В МИД России заявили, что ЗАЭС будет работать под руководством профильных ведомств РФ

Основная задача - это ядерная безопасность и нормальное функционирование ЗАЭС, которая находится сейчас на территории РФ, подчеркнули в ведомстве.

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Запорожская атомная электростанция должна работать под руководством профильных российских ведомств, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача обеспечения ядерной безопасности и нормального функционирование ЗАЭС, которая в настоящее время расположена на российской территории.

Вершинин также подтвердил информацию о визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в ближайшие дни.

В свою очередь член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС под управление Росэнергоатому.