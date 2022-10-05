Шойгу поздравил педагогов образовательных учреждений МО с Днем учителя
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил педагогов и работников образовательных учреждений МО РФ с Днем учителя.
«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя! Работа педагога требует огромного терпения, полной самоотдачи и постоянного совершенствования», - отметил Шойгу.
По словам главы Минобороны, самоотверженный труд и профессионализм педагогов позволяют российской военной школе успешно развиваться, осуществлять подготовку высокопрофессиональных кадров.
«Внедряемые в учебных заведениях инновационные технологии и передовые методики являются залогом успеха качественного образования каждого воспитанника, кадета, суворовца, нахимовца и курсанта. Лучшее тому подтверждение - занимаемые ими призовые места на международных предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах и интеллектуальных состязаниях различного уровня», - также подчеркнул он.
Сергей Шойгу пожелал преподавателям «профессионального роста, неиссякаемой творческой энергии, благополучия и здоровья».
Напомним, День учителя отмечается в России ежегодно пятого октября. Этот праздник также отмечается во многих странах бывшего Советского Союза. Дата связана с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО в 1994 году.