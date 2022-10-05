Армия Армия Армия

Выйти из-под обстрела и спасти товарищей: в МО рассказали о новых подвигах военных в зоне СВО

00:05 05.10.2022
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Выйти из-под обстрела и спасти товарищей: в МО рассказали о новых подвигах военных в зоне СВО
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют мужество и отвагу, демонстрируют высокий уровень боевой подготовки в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Дмитрий Ревенко, командир гранатометного взвода

Перед взводом под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, который действовал в составе батальонно-тактической группы, стояла задача по обороне района, подконтрольного российским войскам, от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, офицер обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов, которые готовили нападение на позиции российской БТГ.
Несмотря на численное превосходство радикалов, Дмитрий Ревенко принял решение навязать бой врагу.

Благодаря профессионализму и высокому уровню боевой подготовки старшего лейтенанта Ревенко группа российских военнослужащих в скоротечном бою ликвидировала командира украинской диверсионно-разведывательной группы и уничтожила до десяти боевиков.

Остатки подразделения противника, которые были лишены руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя.

Самоотверженные и своевременные действия старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, в сочетании с его высокой подготовленностью позволили сорвать планы врага по атаке позиции российских подразделений, не допустив при этом потерь среди личного состава.

© Минобороны РФ

Сержант Владимир Гунько, заместитель командира реактивного артиллерийского взвода

Сержант Владимир Гунько действовал в составе расчета боевой машины и выполнял задачи по артиллерийской поддержке действий российских мотострелков.

В ходе выполнения задач передовая группа военнослужащих ВС РФ обнаружила оборудованные позиции украинских националистов, координаты которых командир группы незамедлительно передал артиллеристам по средствам радиосвязи.

Получив информацию, сержант Гунько, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и выполнил точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника. Высокий уровень боевой подготовки и самоотверженность Владимира Гунько при уверенном и умелом управлении расчетом боевой машины способствовали успешному выполнению боевой задачи мотострелков.

Благодаря слаженным действиям расчет под командованием сержанта Владимира Гунько уничтожил взводный опорный пункт, одну боевую машину пехоты и до пятнадцати человек личного состава националистов.

© Минобороны РФ

Сержант Мусаиб Умаров

Сержант Мусаиб Умаров, действуя в составе расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», выполнял задачи по поддержке батальонно-тактических групп Вооруженных сил России, которые вели наступление на позиции украинских националистов.

В ходе атаки экипажем РСЗО, в составе которого выполнял боевые задачи Умаров, был нанесен прицельный удар по опорному пункту врага, в результате чего был уничтожен ротный склад боеприпасов, до десяти человек личного состава противника и две единицы автомобильной техники.

Нанесенный урон по националистам позволил создать брешь в оборонительных редутах боевиков, что привело к их отступлению.

© Минобороны РФ

Сержант Константин Морозов, водитель

Сержант Константин Морозов, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, которая вела ожесточенные бои с превосходящими силами противника.

Приближаясь к полю боя, колонна попала под артиллерийский удар националистов. Несмотря на то, что боевики вели систематический огонь, Константин, умело маневрируя на участке местности автомобилем, кузов которого был загружен боеприпасами, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы ведущим наступление российским подразделениям.

Продолжив действовать на передовой, сержант Константин Морозов огнем из штатного оружия уничтожил пять радикалов и оказал первую медицинскую помощь двум военнослужащим, которые получили ранение, после чего своевременно эвакуировал их в безопасный район, чем спас им жизнь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:34 В стране и мире
США в рамках нового пакета помощи направят Украине РСЗО HIMARS, артиллерию и бронемашины
19:36 В стране и мире
США провели учения с Японией и Южной Кореей в ответ на запуск ракеты КНДР
18:06 Армия
ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
17:57 В стране и мире
Вблизи месторождений газа в Северном море заметили неизвестные беспилотники
15:20 Армия
Видео
МО РФ: на Краснолиманском направлении огневым поражением уничтожено более 120 националистов
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.