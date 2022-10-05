Выйти из-под обстрела и спасти товарищей: в МО рассказали о новых подвигах военных в зоне СВО

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Старший лейтенант Дмитрий Ревенко, командир гранатометного взвода

Перед взводом под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, который действовал в составе батальонно-тактической группы, стояла задача по обороне района, подконтрольного российским войскам, от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, офицер обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов, которые готовили нападение на позиции российской БТГ.

Несмотря на численное превосходство радикалов, Дмитрий Ревенко принял решение навязать бой врагу.

Благодаря профессионализму и высокому уровню боевой подготовки старшего лейтенанта Ревенко группа российских военнослужащих в скоротечном бою ликвидировала командира украинской диверсионно-разведывательной группы и уничтожила до десяти боевиков.

Остатки подразделения противника, которые были лишены руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя.

Самоотверженные и своевременные действия старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, в сочетании с его высокой подготовленностью позволили сорвать планы врага по атаке позиции российских подразделений, не допустив при этом потерь среди личного состава.