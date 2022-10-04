«Главное - прикрывать товарища: инструктор по стрельбе о тренировках мобилизованных в ЛНР

Военнослужащий, участвующий в спецоперации с самого начала, теперь делится опытом с мобилизованными из запаса бойцами.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инструктор по стрельбе с позывным «Мотор» участвует в специальной военной операции на Украине с самого начала. Теперь военнослужащий делится опытом с мобилизованными из запаса бойцами.

«Я учу их, как выжить в бою, а не лечь в первом бою. Что прежде, чем выстрелить, надо понять, как противник думает. Ну, и главное - прикрывать товарища», - сказал позывной «Мотор».

Кроме того, он поделился методом снаряжения магазина автомата, при котором следует через каждые 3-4 боевых патрона заряжать один трассер для корректировки своей стрельбы.

Ранее «Звезда» рассказала, как мобилизованные проходят подготовку на территории Луганской Народной Республики. Учебный центр развернули прямо в одном из лесов ЛНР. Здесь мобилизованные и живут, и тренируются. Оборудовано сразу несколько площадок для тренировок.