Наладить связь, несмотря на обстрелы: новые истории мужества военных в ходе СВО

© Минобороны РФ

Старший сержант Алексей Долматов, начальник радиостанции

Задачей экипажа радиостанции под руководством старшего сержанта Алексея Долматова было обеспечение непрерывной связи со штабом, а также внутри инженерного подразделения, военнослужащие которого возводили понтонный мост через водную преграду.

Противник, стремясь лишить российские войска оперативного продвижения на другой берег, предпринял атаку на бойцов ВС РФ в ходе наведения переправы и начал минометный обстрел, в результате чего часть техники связи была повреждена.

Понимая, что потеря коммуникации с вышестоящим штабом и внутри подразделения лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Алексей вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к восстановлению работоспособности боевой машины.

Находясь под обстрелом, в условиях, сопряженных с риском для жизни, экипаж старшего сержанта Долматова сумел в кратчайшие сроки восстановить связь.

По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи, а также переданы координаты расположения вражеских сил, благодаря чему по националистам был нанесен ответный удар.

Самоотверженные и профессиональные действия старшего сержанта Алексея Долматова позволили восстановить поврежденную технику связи, что способствовало отражению атаки радикалов и обеспечению оперативного возведения переправы для продвижения российских подразделений.