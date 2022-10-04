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Наладить связь, несмотря на обстрелы: новые истории мужества военных в ходе СВО

00:05 04.10.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают демонстрировать мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Наладить связь, несмотря на обстрелы: новые истории мужества военных в ходе СВО
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют самоотверженность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Старший сержант Алексей Долматов, начальник радиостанции

Задачей экипажа радиостанции под руководством старшего сержанта Алексея Долматова было обеспечение непрерывной связи со штабом, а также внутри инженерного подразделения, военнослужащие которого возводили понтонный мост через водную преграду.

Противник, стремясь лишить российские войска оперативного продвижения на другой берег, предпринял атаку на бойцов ВС РФ в ходе наведения переправы и начал минометный обстрел, в результате чего часть техники связи была повреждена.

Понимая, что потеря коммуникации с вышестоящим штабом и внутри подразделения лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Алексей вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к восстановлению работоспособности боевой машины.

Находясь под обстрелом, в условиях, сопряженных с риском для жизни, экипаж старшего сержанта Долматова сумел в кратчайшие сроки восстановить связь.

По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи, а также переданы координаты расположения вражеских сил, благодаря чему по националистам был нанесен ответный удар.

Самоотверженные и профессиональные действия старшего сержанта Алексея Долматова позволили восстановить поврежденную технику связи, что способствовало отражению атаки радикалов и обеспечению оперативного возведения переправы для продвижения российских подразделений.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Артем Негурица

Перемещение пункта управления на запасные позиции, в составе которого старший лейтенант Артем Негурица выполнял задачу по обеспечению различными видами связи, проходило в условиях прямого боестолкновения с противником.

При этом организация радиосвязи осложнялась сложной радиоэлектронной обстановкой.

Проявив смелость и героизм, в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, Артем сумел в кратчайшие сроки наладить устойчивую связь с руководящим составом пункта управления, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии ВС РФ по вражеским целям и успешную координацию действий подразделений в бою.

Благодаря отважным и решительным действия старшего лейтенанта Артема Негурицы на поле боя было обеспечено устойчивое управление личным составом, в результате чего враг был вынужден прибегнуть к отступлению.

© Минобороны РФ

Младший сержант Сергей Шугало

Расчету боевой машины реактивной артиллерийской батареи, которой руководил младший сержант Сергей Шугало, необходимо было поддерживать российские подразделения, осуществлявших наступление на позиции украинских националистов.

Противник, ведя активную оборону, оказывал ожесточенное сопротивление, ведя артиллерийский и минометный огонь по российским подразделениям.
Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня, Сергей точным ударом подавил огонь вражеской артиллерии, а также нанес существенный урон подразделениям украинских радикалов.

В ходе боя огнем боевой машины под управлением младшего сержанта Сергея Шугало было уничтожено более десяти боевиков и четыре единицы специальной автомобильной техники.

Мужественные и профессиональные действия младшего сержанта Сергея Шугало существенно снизили боевые возможности противника и способствовали стремительному наступлению российских войск.

© Минобороны РФ

Сержант Тимур Цховребов, командир отделения - наводчик десантно-штурмовой роты

Экипаж боевой машины под руководством командира отделения - наводчика десантно-штурмовой роты сержанта Тимура Цховребова обеспечивал безопасность передвижения колонны российских подразделений.

Двигаясь в головном дозоре, Цховребов обнаружил вооруженную группу украинских националистов, которые готовили нападение на колонну.

Грамотно используя условия местности, Тимур вместе со своими подчиненными вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Умелые и расторопные действия сержанта Цховребова и его боевых товарищей позволили вскрыть огневые точки боевиков, по которым Тимур Цховребов открыл огонь из 30-мм орудия осколочно-фугасными снарядами, а также из пулемета.

В результате огневого воздействия диверсионно-разведывательная группа украинских националистов была ликвидирована.

В результате самоотверженных действий экипажа боевой машины под руководством сержанта Тимура Цховребова российские войска продолжили движение и вышли в назначенный район в установленное время, избежав без потерь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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