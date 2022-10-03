В Ленобласти перед мобилизованными выступил ансамбль погранвойск ФСБ РФ

Культурно-патриотические мероприятия будут проходить в воинских частях на регулярной основе весь период проведения частичной мобилизации.

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На полигоне «Лужский» в Ленинградской области перед мобилизованными военнослужащими Западного военного округа (ЗВО) выступил вокально-инструментальный ансамбль Пограничных войск ФСБ России.

«Культурно-патриотические мероприятия будут проходить в воинских частях и соединениях на регулярной основе весь период проведения частичной мобилизации для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее на аэродроме Чкаловск под Калининградом состоялась церемония отправки мобилизованных граждан. Более 150 человек самолетом военно-транспортной авиации ВКС России были отправлены на полигоны Западного военного округа (ЗВО) для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями мобилизованных.

В церемонии приняли участие представители командования Балтийским флотом, правительства Калининградской области, общественных и ветеранских организаций. В завершении митинга оркестр штаба Балтийского флота исполнил «Прощание славянки».