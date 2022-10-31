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«Все тебя ждут»: мать освобожденного из украинского плена поговорила с сыном

06:11 31.10.2022
Молодой человек оказался в числе 50 освобожденных российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
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Мать освобожденного из украинского плена бойца Вооруженных Сил России рассказала, что скажет сыну после его возвращения домой. Со слов женщины, все родственники переживали за него и рады счастливому исходу.

«Скажем, что любим, что ждали его, переживали все, будем поддерживать», - сказала мать освобожденного военнослужащего Екатерина Грибневене.

Прямо во время записи интервью сын женщины дозвонился домой. Молодой человек пообещал приехать так быстро, как только сможет.

«Сынок, мы тебя ждем дома, все тебя ждут, все тебе привет передают», - пообщалась с сыном Екатерина.

Как призналась женщина, для нее известие об освобождении сына стало самым счастливым. Она даже не верила до конца в реальность происходящего, пока не услышала в трубке родной голос.

«Он позвонил перед вылетом на минуту, сказал, что его обменяли. А я уже с утра знала, что он попал в списки на обмен. До конца не верила, а сейчас жду, когда обниму его и тогда буду спокойна», - сказала Екатерина.

Ранее стало известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщили в ведомстве.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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