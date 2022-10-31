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Два года ювелирной работы: что нового в восстановленном памятнике Минину и Пожарскому

Виктория Ивашечкина
Наталия Жадько
22:48 31.10.2022
Из-за хрупкости и износа конструкций реставрацию проводили прямо на месте.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Легендарный монумент, находившийся под угрозой разрушения и без которого сложно было бы представить Красную площадь, восстановлен. Речь, конечно, о памятнике Минину и Пожарскому.

Сегодня с двухсотлетней скульптуры сняли строительные леса. Из-за хрупкости и износа конструкций реставрацию проводили прямо на месте. На ювелирную работу ушло почти два года.

«Бронзовые стражи» Красной площади больше не прячутся за строительными лесами. Последние металлические конструкции убирают, и вот он памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Уже обновленный, после масштабной реставрации.

Фигуры героев Отечества вновь сверкают, как и 204 года назад, когда в 1818 году они только появились на главной площади страны. Это первая капитальная реставрация. За два столетия суровый московский климат, ветер и снег сделали свое дело. Металл становился все тоньше, фундамент и основание - слабели и проседали.

Чтобы окончательно не разрушить хрупкую конструкцию, приняли решение: реставрировать будут на месте. В 2021 году прямо над памятником создали павильон-мастерскую. В январе 2022-го скульптуры Минина и Пожарского с помощью кран-балок перенесли с постамента на строительно-монтажный стол. Началась ювелирная работа. 

Главная задача, которая стояла перед мастерами - сохранить первоначальный облик памятника. Избавились лишь от ненужного - строительного раствора внутри, от проржавевших каркасов, от трещин на поверхности. Удалось облегчить вес скульптуры на полтонны. Специалисты буквально реанимировали конструкцию: очистили барельефы, укрепили фундамент, отполировали постамент. Поработали и над деталями.

Имена Минина и Пожарского золотыми буквами вписаны в нашу историю. Вот и сейчас они уже обновленные вновь на постаменте. Покрытые четырехграммовым золотом, устойчивым к атмосферным изменениям и погодным капризам. Что интересно: букву «Ж» в слове гражданин так и оставили перевернутой, а «Г» восстановили заново.

Вернуть удалось еще один утерянный элемент. Наушину на шлеме Пожарского, которая пропала больше десяти лет назад. Сотрудники Государственного музея предполагают, что деталь исчезла в 2010 году во время исследований. Восстановить смогли по архивным фотографиям и следам, которые сохранились на скамье князя.

«Мы завершили для нас очень важную и очень сложную работу по реставрации памятника, который давно стал символом нашей страны. В общей сложности работы велись два года. Символично, что мы начинали со снегом и заканчиваем со снегом», - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Народным этот памятник называют не просто так. Здесь и князь, и гражданин, которые смогли объединить вокруг себя тысячи людей, возглавить Народное ополчение в 1612 году и освободить Россию от польских интервентов.

Как и двести лет назад, когда на создание монумента собирали деньги, что называется «всем миром», так и сейчас на реставрацию жертвовали все неравнодушные. Все реставрационные работы завершились. Символично, что торжественное открытие состоится 4 ноября - в День народного единства.

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