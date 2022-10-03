«Родину защищать нужно всегда»: о чем говорит знаменитый боец ММА Минеев после мобилизации

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На днях повестка в военкомат пришла одному из главных звезд российских смешанных единоборств - бойцу MMA Владимиру Минееву.

Все по закону - возраст, опыт, навыки. Минеев служил в армии. Проходил службу в 31 гвардейской десантной бригаде ВДВ. И его голубой берет и тельняшка, в которых он традиционно выходит на бой, и которые стали его фирменным стилем, отсылка туда, к его службе в армии и десантуре.

Сам Минеев уже сообщил, что бегать ни от кого не собирается и готов идти на службу. Тем более о том, что происходит в зоне спецоперации, и для чего сейчас нужно усилить фронт, Владимиру объяснять не надо. Его младший брат Петр, тоже десантник, погиб на Украине в первые, самые сложные дни операции.

В семье Минеевых - почти все военные. Прадед Владимира ушел на фронт в 1941 году, бабушка военнослужащая, отец военный. Младший брат Владимира, Петр, тоже был десантником. Он одним из первых отправился на спецоперацию.

Настоящим героем Петр стал для своей семьи. Впрочем, им он для них был и задолго до спецоперации. Листая фотографии, Владимир рассказал, что сильным и смелым Петр был всегда. И с самого детства братья были неразлучны, все делали вместе: гуляли, делали уроки и вместе начали заниматься карате.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

О непростой судьбе семьи Минеевых, а также о смелости и самоотверженности знаменитого бойца MMA - в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».