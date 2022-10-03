Вопросы военной службы в новых регионах РФ урегулируют до января 2026 года

Во всех четырех договорах также указывается, что до 1 января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.

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Вопросы военной службы в новых регионах Российской Федерации будут решены до января 2026 года. Это следует из содержания договоров с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Со дня принятия в РФ Донецкой Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются... вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ДНР», - говорится в документе.

До января 2026 года будут урегулированы и вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов власти РФ.

Напомним, 27 сентября республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под договорами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.