Стрельбы и ритуал посвящения: как моряки-надводники в Североморске отмечают свой профессиональный праздник

С молодыми моряками крейсера «Петр Великий», которые впервые вышли в море, провели ритуал посвящения в моряки-надводники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России моряки-надводники сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Напомним, 30 октября также считается Днем основания Российского Регулярного Флота. Накануне праздника в Североморске экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» завершил выполнение задач боевой подготовки в полигонах Северного флота в Баренцевом море.

«Как и положено морякам, мы находимся сегодня в море в День моряка-надводника, настроение у всех приподнятое, с уверенностью готовы выполнить все поставленные перед нами задачи, а всем, кто на берегу, желаем крепкого здоровья, расположения духа, счастья и мирного неба над головой», - сказал в беседе со «Звездой» помощник командира корабля капитан 3 ранга Сергей Курсков.

Как отметили в Министерстве обороны России, члены экипажа корабля в рамках контрольной проверки за летний период обучения выполнили зачетные стрельбы из различных видов стрелкового оружия. По старой флотской традиции с молодыми моряками крейсера, которые вышли в море, провели ритуал посвящения в моряки-надводники, во время которого они выпили плафон заборной морской воды. Кроме того, моряками было выдано свидетельство о первом выходе в Баренцево море.

Ранее в России отметили День командира надводного, подводного и воздушного корабля.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.