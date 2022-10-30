Посол РФ выразил возмущение реакцией Вашингтона на теракт в Севастополе

Он отметил, что американские власти не осудили действия Киева, зато обвинили Россию в использовании продовольствия как оружия.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил возмущение реакцией Вашингтона на террористическую атаку в Севастополе. Он заявил, что американские власти игнорируют вину Киева и причастность британцев к теракту, но при этом осуждают Россию. Его слова передает Telegram-канал российского посольства в Соединенных Штатах.

«Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что РФ не причастна к обострению продовольственной проблемы и ответственность лежит на Украине. А обвинения в том, что Москва провоцирует голод, безосновательны, так как она не раз призывала направлять продукты в первую очередь нуждающимся странам. Тем не менее, по словам Антонова, большая часть грузов отправлялась в развитые страны, а на Сомали, Эфиопию, Йемен, Судан и Афганистан приходилось около 3%.

«Здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением голода занимаются как раз те, кто мешают нашим поставкам», - подытожил посол.

Также он сказал, что такими методами США способствуют затягиванию конфликта на Украине и отдаляют мирные переговоры.

О террористической атаке на порт Севастополя сообщалось в субботу 29 октября. В ней были задействованы девять БПЛА и семь морских беспилотников. Черноморский флот успешно отразил атаку, уничтожив все воздушные цели. В Минобороны РФ заявили, что подготовкой теракта и обучением украинских военных занимались британские специалисты.