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Пятеро погибших: катер с мигрантами затонул в водах Кубы

Алиса Краузе
05:31 30.10.2022
Пять мигрантов погибли в результате потопления корабля вблизи границы Кубы и США.
Пятеро погибших: катер с мигрантами затонул в водах Кубы
© Фото: Egon Bömsch imageBROKER.com Globallookpress
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В водах Кубы перевернулся и затонул быстроходный катер с пассажирами, столкнувшись с судном береговой охраны. Люди на корабле намеревались незаконно пересечь границу государства, чтобы обосноваться в Соединенных Штатах.

В момент столкновения на борту находились более двух десятков человек. Сразу, как только мигранты оказались за бортом, два корабля пограничных войск отправились им на помощь.

Как сообщает пресса, из воды извлекли 23 человека, включая пятерых погибших. Такие цифры называет газета кубинской компартии Granma со ссылкой на полицию.

Согласно предварительной информации, затонувший катер прибыл из США и промышлял незаконным перевозом мигрантов на американскую территорию.

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