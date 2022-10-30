Посольство: в давке в Сеуле погибла одна россиянка

Российское посольство в Южной Корее сообщило о гибели гражданки РФ в давке в Сеуле.

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По последним данным, в ходе давки в Сеуле погибла одна гражданка России. Такой информацией в настоящий момент располагает посольство РФ в Южной Корее.

Как указали в официальном Telegram-канале российского диппредставительства, семье и близким нашей соотечественницы выразили соболезнования в связи с трагедией. Дипломаты подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранителями.

Ранее местная пресса сообщила, что число жертв катастрофы в столице Южной Кореи оценивается в 151. Среди погибших 19 являются иностранцами.