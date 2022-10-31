Риск, мужество и отвага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
Сохраняя самообладание и проявляя мужество, российские военнослужащие оперативно восстанавливают поврежденную ударами националистов связь, уничтожают боевую технику и живую силу врага, а также многочисленные разведывательно-диверсионные группы противника.
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Вячеслав Шибикин - старший сержант
Вячеслав Шибикин выполнял боевые задачи в составе расчета артиллерийской батареи. Расчет старшего сержанта подвергся нападению диверсионно-разведывательной группы украинских националистов. Заметив наступление диверсантов, Вячеслав Шибикин немедленно доложил командиру о готовящейся атаке.