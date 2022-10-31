Риск, мужество и отвага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине

© Минобороны России

Командир батареи дал команду подчиненным занять оборону и вступил в бой с врагом. В ходе стычки с националистами, Вячеслав лично уничтожил трех боевиков прицельным огнем автомата. Диверсионно-разведывательная группа националистов отступила, понеся потери. Понимая, что огневая позиция расчета была вскрыта противником, старший сержант Шибикин незамедлительно отдал приказ на смену расположения. Благодаря грамотным командам, личному мужеству и самоотверженности старшего сержанта Вячеслава Шибикина, удалось не только избежать потерь среди личного состава расчета, но и сохранить вверенную ему технику.

Владимир Лотов - ефрейтор

Подразделение, в состав которого входил ефрейтор Владимир Лотов, выполняло задачи по обеспечению всеми видами связи отдельного реактивного артиллерийского дивизиона. В момент получения боевой задачи со стороны противника начался минометный обстрел наших позиций. Одним из попаданий враг повредил линии связи.