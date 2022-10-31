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Риск, мужество и отвага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине

00:00 31.10.2022
Сохраняя самообладание и проявляя мужество, российские военнослужащие оперативно восстанавливают поврежденную ударами националистов связь, уничтожают боевую технику и живую силу врага, а также многочисленные разведывательно-диверсионные группы противника.
Риск, мужество и отвага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
© Фото: Минобороны России
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Вячеслав Шибикин - старший сержант

Вячеслав Шибикин выполнял боевые задачи в составе расчета артиллерийской батареи. Расчет старшего сержанта подвергся нападению диверсионно-разведывательной группы украинских националистов. Заметив наступление диверсантов, Вячеслав Шибикин немедленно доложил командиру о готовящейся атаке.

© Минобороны России

Командир батареи дал команду подчиненным занять оборону и вступил в бой с врагом. В ходе стычки с националистами, Вячеслав лично уничтожил трех боевиков прицельным огнем автомата. Диверсионно-разведывательная группа националистов отступила, понеся потери. Понимая, что огневая позиция расчета была вскрыта противником, старший сержант Шибикин незамедлительно отдал приказ на смену расположения. Благодаря грамотным командам, личному мужеству и самоотверженности старшего сержанта Вячеслава Шибикина, удалось не только избежать потерь среди личного состава расчета, но и сохранить вверенную ему технику.

Владимир Лотов - ефрейтор

Подразделение, в состав которого входил ефрейтор Владимир Лотов, выполняло задачи по обеспечению всеми видами связи отдельного реактивного артиллерийского дивизиона. В момент получения боевой задачи со стороны противника начался минометный обстрел наших позиций. Одним из попаданий враг повредил линии связи.

© Минобороны России

Оценив обстановку, ефрейтор Лотов принял решение устранить повреждения линии связи. Несмотря на непрекращающийся обстрел, Владимир оперативно выполнил свою задачу. Благодаря его грамотным и самоотверженным действиям удалось не допустить потери управления реактивным артиллерийским дивизионом, передать необходимые данные расчетам боевых машин, нанести огневой удар по местам расположения противника.

Эдуард Кубченко - младший сержант

Действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, младший сержант Эдуард Купченко выполнял задачи по огневой поддержке мотострелковых подразделений, ведущих активное наступление на позиции украинских националистов.

© Минобороны России

В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский огонь, экипаж боевой машины реактивной системы залпового огня под руководством сержанта Кубченко прицельной стрельбой уничтожил ангар с военной техникой противника, в котором находились шесть единиц автомобильной техники врага и до 15 националистов. Смелые и решительные действия младшего сержанта, а также профессионализм его подчиненных, позволили нанести существенный урон обороняющимся боевикам.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов 

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